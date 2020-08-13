أول رد من بغداد على استهداف تركيا لضباط عراقيين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:29 ص
العراق
العراق
وكالات

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، استهداف تركيا لضباط عراقيين يعتبر تصرفا خطيرا ويمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية.

 

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلاد من أي اعتداءات خارجية.

 

ورفضت العمليات المشتركة في العراق، استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات وتشدد على أن تركيا "يجب أن تحل مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية".

 

وفي سياق آخر، أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

 

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

 

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

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