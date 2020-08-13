الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم الخميس، 19 حالة إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84756 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

 

ولم تسجل اللجنة الصحية الصينية، أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية

 

وأشارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة شاندونغ وحالتين في كل من شنجهاي ومقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في مقاطعة خبي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2227 حالة غادر منها 2065 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

 

وقالت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، إن 56 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79398 شخصا، مشيرة إلى أن 22498 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1284 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

 

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 295 حالة منها 150 حالة وافدة.

 

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4243 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 63 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 481 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3189 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

أخبار تهمك

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب هيدرسيفيلد السابق: رمضان صبحي سيعود إلى البريمير ليج

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ يوم

مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ ساعة و نصف

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

02:30 ص

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

08:20 ص

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

08:30 ص

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان