ريهام أيمن تغازل جمهورها بصور جديدة لها عبر 'انستجرام'

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت ريهام أيمن بهذه الصور أثناء تقضيتها للعطلة الرسمية خاضعة لاحدى جلسات التصوير، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ايه الجمال ده منورة الدنيا كلها".

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

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