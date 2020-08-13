عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة ببرومو "مالك غيران"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حقق البرومو التشويقي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "مالك غيران" مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية معبرين عن اعجابهم بها وبكلماتها.


يذكر أن عمرو دياب طرح أغنية "يا بلدنا يا حلوة" الهضبة قبل أيام ولاقت انتشارا واسعا، حيث تصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وتناولت كلمات الأغنية الآتي: "يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير.. في وشوش سمرا وجميلة تقابلهم تبتسم.. أسوان والنوبة عيلة صورة حلوة بتترسم.. المنيا سوهاج قنا في القلب قريبين.. أقصر أسيوط بيوت الجدعنة معروفين.. خدلك هنا أحلى صورة منصورة بأهلها دي محلة جمالها حلا الدنيا كلها.. على راس البر روح واتفرج على الجمال.. أشمون واخدة العيون والقعدة هناك خيال.. الشرقية الأصيلة أهلي وبلد الكرم.. قلبي على أرض سيناء رفرف زي العلم.. وحشاني يا بورسعيد واسماعيلية كمان.. يا سويس أنا أقول وأعيد عن أبطالك زمان.. شبرا ومصر القديمة ماري جرجس والحسين.. وكنيسة في وش جامع في بلدنا العيد عيدين.. اطلع على الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيشلك أحلى يوم دي الفيوم مش بعيد.. صبح على اسكندرية على ناسها وأهلها.. أيام غالية عالية في العجمي وشطها.. مطروح كمان حبايبنا الطيبيين شايف سحر المكان هتلاقي ده كله فين في بلدنا الحلوة".

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