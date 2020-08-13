تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا اليومية في الهند

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاعًا قياسيًا يوميًا بالإصابات بفيروس كورونا، نحو 67 ألف حالة خلال آخر 24 ساعة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا رسميًا قالت فيه إنه تم تسجيل 66999 في زيادة قياسية يومية بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2.4 مليون حالة، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا.

 

وتسجل الهند أكبر عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ تسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.


سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، 64 ألفا و399 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2153011.

 

وأفادت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفا و379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.

 

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تخطى مليوني حالة، وسط مخاوف من تفاقم الوباء في البلد الآسيوي الذي يعد ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اصابات كورونا إصابة كورونا

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يفجرها: الدوري المصري لن يكتمل

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ يوم

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

منذ ساعة و 20 دقيقة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب هيدرسيفيلد السابق: رمضان صبحي سيعود إلى البريمير ليج

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بـ7 آلاف إصابة جديدة.. الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا

مقتل 43 شخصًا جراء الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

ارتفاع غير مسبوق في الوفيات والإصابات بكورونا في الهند

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

إندونيسيا تسجل حو 1752 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

02:30 ص

بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

08:20 ص

الخليفي يعلن مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار ومبابي

08:30 ص

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان