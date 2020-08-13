الكشف عن المسلسل التليفزيوني المفضل للملكة إليزابيث

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في حوار جديد له عبر برنامج Yahoo Movies على الإنترنت، كشف الممثل الأمريكي القدير "بريان بليسد" عن مفاجأة تتعلق بمسلسله الشهير من فترة الثمانينيات Flash Gordon.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قال "بريان" البالغ من العمر 83 عام، أن مسلسله الذي عشقه ملايين الأطفال في حقبة الثمانينيات، هو المسلسل المفضل للملكة إليزابيث الثانية وكانت من كبار المعجبين به.

وحل "بريان" ضيفا على برنامج Yahoo Movies مع المذيعة "إيدث بومان"، تحدث خلالها عن المسلسل الكلاسيكي الشهير، الذي تظهر به شخصية البطل الخارق Flash Gordon بالدور الرئيسي.

