طرح فيلم عامر خان الجديد في فترة كريسماس 2021

Advertisements



كان قد تأجل طرح الفيلم الذي كان من المفترض طرحه في يوم 25 من ديسمبر خلال عام 2020 الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا، واستمرار غلق دور السينما.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن "تاران أدراش" اعلن عبر تغريدته أن الموعد الجديد لطرح الفيلم سيكون بحلول فترة أعياد الكريسماس من عام 2021 المقبل.

ويعتبر فيلم Laal Singh Chaddha هو الفيلم الذي أعلن النجم عامر خان أن قصته وأحداثه ستكون مستوحاة من أحداث وقصة فيلم "فورست جامب" للنجم الكبير توم هانكس.

