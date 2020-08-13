شون كونري جيمس بوند المفضل لدى البريطانيين

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اختار البريطانيين الممثل المفضل لديهم من بين من قاموا بتجسيد شخصية العميل الشهير جيمس بوند على الشاشة الفضية على مدار أجزائه الـ 25، عبر استفتاء لأحد البرامج الإذاعية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نتيجة الاستفتاء كانت صادمة في بعض النتائج، ومنتطقية فيما يخص المتصدر، فكان أختيار الشعب البريطاني لأفضل من أدى دور جيمس بوند من نصيب النجم الاسكتلندي الشهير شون كونري.

وكانت نتيجة الاستفتاء بحصد النجم القدير شون كانري لأعلى نسبة من التصويت 44%، ومن بعده في المركز الثالث النجم تيموثي دالتون في المركز الثاني بحصده لنسبة 32% من التصويت ثم في المركز الثالث جاء النجم الكبير "بيرس بروسنان" الذي حصد على نسبة 23% من التصويت ليحل في المرتبة الثالثة.

