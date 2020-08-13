بيراميدز عن رمضان صبحي: "غير معقول أن نفاوض لاعبا لا يريدنا"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:20 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مثيرة في اقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي عقب انتهاء إعارته من فريق هيديرسفيلد الإنجليزي.

 

وأكد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس أنه جمعه اتصال هاتفي خاص مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز فجرًا قبل إعلان الأهلي أن رمضان صبحي اختار الرحيل وعدم البقاء في القلعة الحمراء أكد خلاله بسيوني أن ناديه لم يفاوض اللاعب بشكل مباشر.

 

وقال شوبير: "سألت عمرو بسيوني هل رمضان صبحي أبدى رغبته في اللعب إليكم فقال لي نحن إدارة محترفة ومحترمة ومن غير المعقول أن نتفاوض لضم لاعب لا يرغب في ارتداء فانلة فريقنا لكننا لم نكلم رمضان صبحي شخصيًا".

 

وأضاف شوبير: "رمضان أبلغ أمير توفيق برغبته وهو حر فيها كيفما يشاء لكن الأهلي سار في ملف استمرار بشكل جيد ووافق على كل شروط هيديرسفيلد لكن في النهاية رغبة اللاعب هي التي تحسم الأمور".

 

كان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه أن رمضان صبحي يرفض البقاء وينوي الرحيل إلى بيراميدز في الموسم الجديد.

 

 

 

 

 

 

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