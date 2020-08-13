"زا ويكند" ينضم لقائمة المؤدين بفقرات غنائية بحفل VMA MTV

Advertisements





اعلنت قناة MTV عن انضمام النجم "زا ويكند" لقائمة الفنانين المقرر تقديمهم لفقرات غنائية ضمن فعاليات حفل جوائز الفيديو كليب التابع لقناة الموسيقى الشهيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عددا كبير من المغنيين الكبار يشاركون في احياء الحفل بفقرات غنائية الى جانب "زا ويكند" من ضمنهم أريانا جراندي وليدي جاجا.

وستقام فعاليات الحفل في شوارع مدينة نيويورك مراعاة لعدم التجمع داخل قاعة بسبب الاجراءات الاحترازية في ظل تفشي كورونا.

