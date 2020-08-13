مدرب هيدرسيفيلد السابق: رمضان صبحي سيعود إلى البريمير ليج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف مارك هودسون، المدير الفني السابق لفريق هيديرسفيلد الإنجليزي، وجهة رمضان صبحي المقبلة، بعد رفضه الاستمرار مع الأهلي.

 

وأكد مدرب هيدرسفيلد السابق، أن رمضان صبحي لم ينجح في التألق مع الفريق بسبب صغر سنه وعدم انسجامه مع باقي اللاعبين.

 

وتابع هودسون في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن عدم الانسجام دفع رمضان لاختيار قرار العودة لمصر واللعب في الأهلي من أجل التواجد في منتخب مصر.

 

وأكمل "رمضان نضج واكتسب خبرات كبيرة، تمكنه من العودة والتواجد في البريميرليج من جديد بعد مشاركاته خلال 18 شهرا مع الأهلي، بجانب تجربته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأشار مدرب هيديرسفيلد السابق، إلى أن تراجع النتائج هذا الموسم، يعود إلى وجود عناصر صغيرة السن في تشكيلة الفريق.

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