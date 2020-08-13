أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:43 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
وكالات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مثيرة في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

قال شوبير خلال برنامج الدوري مع شوبير: "المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي كانت شاقة من حيث المقابل المادي، وحينما تدخل ناد مصري آخر بخلاف بيراميدز، قال رمضان وقتها أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي، فرفع الأحمر سعره لـ3 ملايين بدلاً من 2 مليون و250 ألف إسترليني".

 

وأضاف: "رمضان اتفق مع أمير توفيق على كل شيء، ووصلت الموافقة من هيدرسفيلد، وفي هذا التوقيت كان هناك عرض أوروبي لرمضان من بطل الدوري التركي، الذي سيلعب في بطولة أوروبا، ووصلت رمضان مكالمة من الفريق التركي للتفاوض وتقديم عرض للاعب، كما طلب الأهلي من النادي الإنجليزي موافقة كتابية بالموافقة على ضم صبحي، إلى أن يحسم اللاعب موقفه، وطلب وكيله نادر شوقي مد المهلة ليوم السبت".

 

وتابع: "تم سؤال وكيل اللاعب عن الزج باسم بيراميدز في المفاضات، لكن وكيل اللاعب نفى".

 

واختتم شوبير: "تواصلت أيضاً مع مدير التسويق ببيراميدز، والذي نفى أيضاً وجود أي اتصال مع رمضان نهائياً واستمرت التأكيدات من اللاعب ووكيله أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي، بجانب تأكيدات بيراميدز بعدم التفاوض مع اللاعب وذلك حتى الثالثة صباح أمس ليتفاجئ الجميع منذ ساعات قليلة بانتقاله إلى بيراميدز".

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