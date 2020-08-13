الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:43 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي

يخطط النادي الأهلي لتوجيه ضربة موجعة لإدارة بيراميدز التي اقتربت من التعاقد مع نجميه رمضان صبحي وأحمد فتحي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على البطولات.

 

ودخل الأهلي في مفاوضات مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز على أمل ضمه وإقناعه بعدم البقاء حتى ينتقل للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

 

ويسعى الأهلي لحسم صفقة رجب بكار في ظل الرحيل المتوقع لأحمد فتحي لذلك لا تريد الإدارة الحمراء أن يشغل محمد هاني الجبهة اليمنى بمفرده وأن يكون له بديل قوي في الموسم الجديد.

 

 

 

 

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