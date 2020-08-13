نيمار: لم أفكر في الخروج من دوري أبطال أوروبا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:57 ص
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

تحدث نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وصاحب تمريرة هدف التعادل القاتل في شباك أتالانتا الإيطالي، خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن أحلامه والوقت العصيب في اللقاء.

 

أكد النجم البرازيلي في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة: "ليلة كبيرة، ولكن صعبة جداً، كنا ندرك صعوبة الفريق الذي نواجهه، والذي قدم موسماً كبيراً، الآن علينا الاستمتاع والراحة بعد هذه المباراة المرهقة".

 

وأضاف: "لم أفكر مطلقاً في الخروج من البطولة منذ عودتنا للتدريبات، كنت أعلم أننا سنصل لنصف النهائي".

 

ونجح الـ"بي إس جي" في إنهاء عقدة لازمته 25 عاماً في البطولة، هي عمر السنوات التي لم ينجح فيها الفريق في بلوغ نصف النهائي، وتحديداً في موسم (1994-1995) بقيادة نجمه السيراليوني جورج واياه، حين ودع على يد ميلان الإيطالي بإجمالي المواجهتين (3-0).

 

وسيضرب الفريق الباريسي موعداً في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، أمام المتأهل بين أتلتيكو مدريد الإسباني، ولايبزيج الألماني.

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