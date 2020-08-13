أستاذ علوم سياسية: توقيت انتخابات مجلس الشيوخ رسالة للعالم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن دلالة توقيت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة الحالية يحمل رسالة في غاية الأهمية من مصر للعالم.

وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن استكمال مجلس الشيوخ رسالة لعدم انقطاع الحياة السياسية في مصر، في حين أن أكثر من 28 دولة أجلت الانتخابات، على رأسها مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تعطي رسالة للعالم، أن هناك فرص استثمارية في مصر، وأنها دولة أمن واستقرار، وأن الاقتصاد المصري لديه معطيات كبيرة للتعافي رغم كورونا.

ولفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تعطي مصداقية لمصر على الرغم من أن دول الإقليم مضطرب بسبب موجة ثانية من عملية التغيرات السياسية وتحركات لمستشرقين يهود في الإقليم، بينما مصر الدولة المحورية الرئيسية المستقرة تجري انتخابات ولديها إمكانية للتطوير.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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