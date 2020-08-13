بعد رحيله.. كيف سيكون تشكيل الأهلي بدون رمضان صبحي؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشف النادي الأهلي عن خبر خروج رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي من حسابات القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات عديدة مع ناديه لضمه نهائيا وباءت كل المحاولات بالفشل لرفع المطالب المادية.

وكان رمضان صبحي انتقل إلى الأهلي في شتاء 2019، قادما من هدرسفيلد لمدة6 أشهر، ثم جدد الأحمر إعارته لمدة سنة منذ صيف 2019. 

وخاض رمضان صبحي جناح النادي الأهلي منذ  انتقاله إلى القلعة الحمراء 36مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 7 آخرين.

وخلال الموسم المقبل سوف ينضم طاهر محمد طاهر إلى صفوف الأهلي ليصبح بديلا لرمضان رفقة جونيور أجايي ومحمود كهربا.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي كالتالي خلال الموسم الجديد بعد رحيل رمضان:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
في خط الدفاع.. محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول
في خط الوسط.. اليو ديانج، عمرو السولية
في خط الوسط الهجومي.. طاهر محمد طاهر، افشة، أحمد الشيخ
في الهجوم.. مروان محسن

أخبار تهمك

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 41 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

منذ 36 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

منذ 43 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

07:43 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان