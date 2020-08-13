بعد رحيله.. كيف سيكون تشكيل الأهلي بدون رمضان صبحي؟









كشف النادي الأهلي عن خبر خروج رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي من حسابات القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات عديدة مع ناديه لضمه نهائيا وباءت كل المحاولات بالفشل لرفع المطالب المادية.





وكان رمضان صبحي انتقل إلى الأهلي في شتاء 2019، قادما من هدرسفيلد لمدة6 أشهر، ثم جدد الأحمر إعارته لمدة سنة منذ صيف 2019.





وخاض رمضان صبحي جناح النادي الأهلي منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء 36مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 7 آخرين.





وخلال الموسم المقبل سوف ينضم طاهر محمد طاهر إلى صفوف الأهلي ليصبح بديلا لرمضان رفقة جونيور أجايي ومحمود كهربا.





ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي كالتالي خلال الموسم الجديد بعد رحيل رمضان:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

في خط الوسط.. اليو ديانج، عمرو السولية

في خط الوسط الهجومي.. طاهر محمد طاهر، افشة، أحمد الشيخ