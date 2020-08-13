أوباما يدرس الرحيل عن الزمالك من أجل الاحتراف

يرغب يوسف أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، بخوض تجربة احتراف خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية، ولا يدعي المرض كما يردد بعض الأشخاص، ويتواجد في التدريبات بشكل منتظم.













وعقد أوباما جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من قبل، من أجل تحديد مصير تجديد عقده، ولكنه قدم طلباته المالية وطالب بمساواته بالفئة الأولى، وأنه ليس لديه أي مانع لتجديد العقد، ولكن مع حصوله على حقوقه، خاصة أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق.











