تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر

يلتقي النادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء غداً الجمعة 14 أغسطس، على استاد السلام "استاد الأهلي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 17 نقطة عن الوصيف بيراميدز 35 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وبعد الأحمر في مباراة إنبي بهدفين دون رد، وذلك في أول مباراة رسمية للفريقين بعد العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، يأمل الفريق في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من حسم اللقب، وإعطاء الفريق دفعة معنوية في المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي يوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ، على ستاد السلام "استاد الأهلى".

وتنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورت التي تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.

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