تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر


يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مصر المقاصة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادل الأبيض الاخير أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، بالجولة التاسعة عشرة، مو منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل 15/8 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الثالث برصيد 35 نقطة، من 18 لقاء، حقق الفارس الأبيض الفوز في 10 جولات، وتعادل في 5 مباريات وهُزم في ثلاثة.

كان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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