تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


أعلن مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الإنضمام لصفوف بيراميدز.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

بدلاء رمضان صبحي في الأهلي

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي بدلاء رمضان صبحي في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الموسم الكروي الجديد وإليكم التفاصيل:-

1- طاهر محمد طاهر

صفقة الأهلي الجديدة، القادمة من المقاولون العرب، الذي يراها مسؤولي النادي الأحمر، بديل جيد لرمضان صبحي في الفترة المقبلة، لاسيما بعد تألق الاعب رفقة فريقه السابق ومنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

2- محمود عبد المنعم كهربا

يعلق مجلس إدارة النادي الأهلي، آمالا كبيرة على جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، محمود عبد المنعم كهربا، الذي يواجه مصير الوقف من قبل مسؤولي الجبلاية، على ضوء أحداث مباراة السوبر المصري.

خبرة كهربا الدولية وتمرسه في الدوري المصري، يجعل مكان رمضان صبحي، في الأهلي تحت مظلة آمنة، بعد اقتراب رحيل العفيجي إلى بيراميدز.

3- محمد شريف 

رحيل رمضان صبحي، فتح الباب أمام عودة محمد شريف لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى إنبي البترولي، في الموسم الجديد.

فايلر رحب بفكرة عودة محمد شريف إلى صفوف القلعة الحمراء، بداية الموسم الجديد، بعد تألقه رفقة إنبي، ليصبح أمر عودة الاعب مسألة وقت لا أكثر.

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