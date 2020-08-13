برشلونة يستهدف التعاقد مع جايا من فالنسيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو وضعت الظهير الأيسر خوسيه جايا ضم أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي فالنسيا.

وأضاف التقارير أن جايا قريب من الانتقال لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث يبحث بارتوميو عن بديل قوي للاعب جوردي ألبا بالموسم الجديد.

يذكر أن برشلونة قد أجري صفقة واحدة فقط خلال هذا الصيف وهي ضم اللاعب الدولي البوسني بيانيتش من صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل انتقال آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

ويسعي برشلونة خلال هذا الصيف فى ضم ظهير أيسر بالإضافة إلي مهاجم وجناح لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

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