تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فر تصريحات تلفزيونية قبل مواجهة البارسا أمام بايرن ميونيخ فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال جريزمان:"نحن متحمسين جدًا ونشعر بجاهزية، ستكون مباراة معقدة لكن نريد الوصول الى نصف النهائي، نحن في الطريق الصحيح الفريق متحمس وواثق.. نعرف ما يجب فعله امام بايرن ميونخ، مباراة بايرن لن تكون سهلة إطلاقاً".





وأضاف اللاعب الفرنسي:"‏فترة التوقف أفادت الفريق وأفادتني بشكل خاص، لقد ساعدتني كثيرًا للتحضير امام نابولي في البداية عانينا امام نابولي لكن بعدها دخلنا اجواء المباراة كما تشاهد في التدريبات الجميع مُتحمس للشبونة".



