تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تحدث اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فر تصريحات تلفزيونية قبل مواجهة البارسا أمام بايرن ميونيخ فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان:"نحن متحمسين جدًا ونشعر بجاهزية، ستكون مباراة معقدة لكن نريد الوصول الى نصف النهائي، نحن في الطريق الصحيح الفريق متحمس وواثق.. نعرف ما يجب فعله امام بايرن ميونخ، مباراة بايرن لن تكون سهلة إطلاقاً".

وأضاف اللاعب الفرنسي:"‏فترة التوقف أفادت الفريق وأفادتني بشكل خاص، لقد ساعدتني كثيرًا للتحضير امام نابولي في البداية عانينا امام نابولي لكن بعدها دخلنا اجواء المباراة كما تشاهد في التدريبات الجميع مُتحمس للشبونة".

واختتم مهاجم نادي برشلونة الإسباني حديثه مع قناة النادي الرسمية أن حظوظ جميع الأندية فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متساوية.

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

منذ 35 دقيقة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 40 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

تعرف على بدلاء رمضان صبحي في الأهلي بعد رحيله

07:43 ص

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

تصريحات مثيرة من جريزمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ

07:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان