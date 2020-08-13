مانشستر يونايتد يعود من جديد لمحاولة ضم نجم برشلونة.. ورد صادم ينتظر النادي









عاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من جديد لمحاولة التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يحاول حاليا ضم الإسباني الشاب إنسو فاتي نجم برشلونة في هذا الصيف لتدعيم خط الهجوم في الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يريد ضم فاتي في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب فشله في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.





وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 100 مليون يورو إلى نادي برشلونة لضم فاتي هذا الصيف.



