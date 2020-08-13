تامر أمين يوجه رسالة للشباب (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:16 ص
تامر أمين
تامر أمين
الفجر
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، إن "اهتمام الدولة بالشباب أصبح واضحًا وفرص تمكينهم أصبحت متاحة".


وأكد "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "دلوقتي بقينا بنشوف نواب للمحافظين والوزراء شباب، وقبل كده ده كان ولا في الأحلام، والدليل تنسيقية شباب الأحزاب الذين أصبحوا لاعب أساسي في الحياة والحزبية في مصر وبوتقة لتقريب وجهات نظرهم".

وتابع "الدولة أصبحت بتتعامل بشكل مختلف مع الشباب الذي ارتفع سقف طموحاتهم"، موجهًا رسالة إلى الشباب بقوله "محدش يستنى في البيت ويقول محدش خبط علينا لازم تسعى وتفرض نفسك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، تدوينه قال فيها: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

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