تامر أمين يوجه رسالة للشباب (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب، إن "اهتمام الدولة بالشباب أصبح واضحًا وفرص تمكينهم أصبحت متاحة".

وأكد "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "دلوقتي بقينا بنشوف نواب للمحافظين والوزراء شباب، وقبل كده ده كان ولا في الأحلام، والدليل تنسيقية شباب الأحزاب الذين أصبحوا لاعب أساسي في الحياة والحزبية في مصر وبوتقة لتقريب وجهات نظرهم".





وتابع "الدولة أصبحت بتتعامل بشكل مختلف مع الشباب الذي ارتفع سقف طموحاتهم"، موجهًا رسالة إلى الشباب بقوله "محدش يستنى في البيت ويقول محدش خبط علينا لازم تسعى وتفرض نفسك".



