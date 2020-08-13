إعلامي: مصر لها تاريخ تشريعي منذ الخديوي إسماعيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:05 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
الفجر
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن وثائق تاريخية حرص على تجميعها الكاتب أيمن عثمان، في كتاب "تراث مصر"، تشير إلى رسائل بخط يد الخديوي إسماعيل، نصت على أن "إسطنبول تأسف على تشكيل مجلس برلماني في مصر، وتجربة ديمقراطية لاتخاذ القرارات السياسية والتشريعية المستقلة".

وأوضح "الديهي"، برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن صفحات التاريخ المصري واقع مشرف يستشعر قارؤه بالعظمة، لافتًا إلى أن لمصر تجارب متعددة تشريعية وديمقراطية، قب أن تولد بعض الدول في العالم، مشددا على أن مصر لها تاريخ تشريعي مديد وعظيم، منذ عام 1886، في وقت كان الظلام يحل المنطقة بأسرها.

وأكد، أنه على كل مصري وعربي أن يعرف أن مصر كانت لها برلمانات وسلطات تشريعية منذ القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أن الأجيال الحالية لا تعرف قيمة تاريخ الحياة النيابية في مصر، معلقًا: "من وعى التاريخ فقد أضاف أعمارًا إلى عمره".

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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