"بيتريقوا على شكلي وأسناني".. الفنان الشاب حمادة صميدة يكشف تفاصيل جديدة عن تعرضه للتنمر





كشف الفنان الشاب حمادة صميدة، تفاصيل تعرضه للتنمر، لافتًا إلى أنه تعرض للسخرية من شكله وأسنانه.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن ما سبب له ضيقًا وحزنًا بالغًا وصف إحدى الفتيات له بأن أسنانه "مفرفة" بحد وصفه.





وأشار إلى أنه رفض إجراء جراحة تجميل فى أسنانه، معللًا ذلك بقوله: "ربنا خلقني كده ليه أفسد خلق الله تعالى".





كان صميدة، عبر عن استيائه من حالات السخرية منه وذلك من خلال إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "صميدة": "الناس بتتنمر عليا على اساس إني أنا اللي خلقت شكلي،ولما باجي أتكلم مع حد بيتجاهلني، أقسم بالله أنا إنسان وبشر وبحس وتعبان نفسيًا من اللي بشوفه، أنا عارف إني مش قمر ولا وسيم بس بلاش تكسرني وتوجعني".



