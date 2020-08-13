تامر أمين يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد موقف رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:37 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على رغبة رمضان صبحي، في الانتقال من الأهلي إلى "بيراميدز"، إن الانتماء الآن أصبح لمن يدفع أكثر، وكل ما يقوم به اللاعبين وانتمائهم للأندية كل ده أكل عيش، واستجداء لعطف الجماهير".

وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "تابع حركات رمضان صبحي في المباريات كلها كانت حركات تمثيلية"، موجهًا رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء "عاملوا اللاعيبة على القدر اللي يستحقوه ويبقى الأهلي كبيرًا بمن حضر واجتهد وأخلص".
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كشف النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن رحيل رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي، بناء على رغبة اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي لم يخطئ مع الأهلي، أو حتى جماهيره، ووجه كل اللوم على إدارة الأحمر، مشيرا إلى أنها تتحمل الخطأ الأكبر بسبب سوء إدارة ملف تجديد إعارته.

وأشار ميدو في تصريحات عبر برنامجه "أوضة اللبس"، إلى أن رمضان من الممكن أن يغير وجهته خلال الأيام المقبلة، بعدما وقع على عقود انضمامه لبيراميدز.

وشدد على أن هيدرسلفيد هو الطرف الأقوى حاليا، حيث أنه يستغل صراع الأندية لضم رمضان صبحي، من أجل كسب أعلى رقم، موضحا أن بيراميدز سيقوم بنفي خبر توقيع رمضان لأن الأمور لم تنته بشكل نهائي.

وتابع: "البعض راهن على سقوط بيراميدز بعد رحيل المستشار تركى آل الشيخ ولكن الأمور لم تتغير وممدوح عيد نجح في مهمته وأصبح بيراميدز عملاق في التعاقد مع اللاعبين حتى لو كانوا في صفوف الأهلي والزمالك".

وأوضح أن رمضان صبحي حاليا في موقف ضعيف، وأن البعض سيحاول أن يتحصل على بعض المصالح لدى جمهور الأهلي على حسابه، مؤكدا أنه من حق كل لاعب أن يبحث عن تأمين مستقبله ويبحث عن العرض الأفضل له في السوق.

وكشف ميدو أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، أبلغه بأنه ليس له يد في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.

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