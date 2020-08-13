أحمد موسى: هذه الفئة هي الأكثر حضورا في انتخابات "الشيوخ"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة شمال سيناء شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين بالمحافظة، وسط تنظيم رائع للغاية من جانب القوات المسلحة والأمن، لتنفي الأكاذيب والشائعات التي تتردد بعدم وجود مشاركة حقيقة للناخبين.

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة على فضائية "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، التي تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، شهدت مشاركة وإقبالًا كثيفًا من جانب الشباب في اللجان على مستوى الجمهورية.

ووجه أحمد موسى، الشكر إلى الشباب، خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، لا سيما بعد حرصهم الكبير في المشاركة بالعملية الانتخابية، موضحًا أن الشباب كان لهم الحضور الأكبر والطاغي في اليوم الثاني من الانتخابات.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 التصويت بالخارج إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ يوم

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في غرق معدية بالبحيرة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

عضو "تنسيقية الشباب" يدلي بصوته في مدرسة أحمد إسماعيل بالشرقية

تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة المصريين بانتخابات الشيوخ "طلقة" في صدر الإرهاب

غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات بالبحيرة (صور)

محافظ أسوان: رهاني كان على الشباب والمرأة في انتخابات الشيوخ

التنمية المحلية: رسالة السيسي زادت من إقبال الشباب على انتخابات الشيوخ

إقبال كثيف من الناخبين قبل إغلاق باب التصويت بانتخابات الشيوخ (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان