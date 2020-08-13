أحمد موسى: هذه الفئة هي الأكثر حضورا في انتخابات "الشيوخ"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة شمال سيناء شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين بالمحافظة، وسط تنظيم رائع للغاية من جانب القوات المسلحة والأمن، لتنفي الأكاذيب والشائعات التي تتردد بعدم وجود مشاركة حقيقة للناخبين.





وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة على فضائية "صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، التي تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، شهدت مشاركة وإقبالًا كثيفًا من جانب الشباب في اللجان على مستوى الجمهورية.





ووجه أحمد موسى، الشكر إلى الشباب، خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، لا سيما بعد حرصهم الكبير في المشاركة بالعملية الانتخابية، موضحًا أن الشباب كان لهم الحضور الأكبر والطاغي في اليوم الثاني من الانتخابات.



