ميدو يكشف عن مفاجأة في ملف موليكا وسر ظهوره بقميص الزمالك









انتقل جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى ستاندارد البلجيكي، أمس الأربعاء، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.





وأكد أحمد حسام ميدو، مدرب وادي دجلة السابق، أن اللاعب تم عرضه على الأهلي وقوبل بالرفض من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،





وتابع ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "موليكا كان نشر فيديو له وهو يتدرب بقميص الزمالك لعلمه بأن الأهلي لا يرغب في التعاقد معه، ولكن الزمالك لم يدخل مع اللاعب في أي مفاوضات واللاعب نفسه وضح ذلك".



