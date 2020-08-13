داليا مصطفى تطلب من جمهورها الدعاء لسناء شافع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة للفنان الراحل سناء شافع ،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " ، الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وعلقت داليا على الصورة قائلة: "رحم الله الفنان القدير سناء شافع الله يرحمه ويغفر له ارجوكم الدعاء" .

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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