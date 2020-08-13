صابرين تنعي سناء شافع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة صابرين صورة للفنان الراحل سناء شافع ،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " ، الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وعلقت صابرين على الصورة قائلة: "الله يرحمك.. الأستاذ سناء شافع إنا لله وانا اليه راجعون".

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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