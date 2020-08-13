شهود عيان: ضحايا معدية البحيرة عائدون من حفل زفاف

أكد شهود عيان أن ضحايا غرق معدية قرية دمشلي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والتي غرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس كانوا عائدين من حفل زفاف.





ويواصل الأهالي بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، البحث عن مفقودين في حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات في ترعة الرياح البحيري ما بين محافظتي البحيرة والمنوفية وكان على متنها سيارتين، وتم نقل عدد 3 مصابين للمستشفى المركزي.





كان شهود عيان أكدوا أن معدية قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة والتي غرقت بين محافظتي البحيرة والمنوفية، كان على متنها سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وبهما عدد ١٠ أشخاص؛ حيث تمكن ٣ منهم من السباحة والوصول للشاطيء، والسيارة الأولي محملة بالسماد والثانية بأدوات للطبخ.



