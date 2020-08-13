نجم الأهلي السابق: الأحمر سيتأثر فى عدم وجود رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد محمد فاروق، نجم مصر والأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر فنيًا بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي مؤثر فنيًا من الأهلي وسيتأثر بكل تأكيد بعد رحيله، وفايلر كان يريد استمراره فى الفريق لمعرفة قدراته وإمكانياته".
 
وأضاف: "الأهلي سيظل فترة طويلة حتي يستطيع تعويض رمضان صبحي، ومن الممكن أن يلعب كهربا أو طاهر محمد طاهر فى مركزه".

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