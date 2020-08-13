حسام البدري يعيد محمد إبراهيم إلى قوام المنتخب













كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أن حسام البدري مدرب المنتخب المصري الأول، يدرس عودة محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، إلى قوام المنتخب خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك بعد تألقه في لقاء أسوان الأخير الذي فاز فيه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.





وأشار ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار، إلى أن محمد إبراهيم لاعب مميز ولكن أزمته أنه يقحم نفسه في مشاكل في أوقات تألقه وهذا ما كان يحدث له في الزمالك.





وشدد على أن محمد إبراهيم مشكلته أيضا أنه يختار دوما الحل الصعب ويتسبب ذلك في فقدان الكرة منه ويجب أن يبحث عن الحل الأسهل.



