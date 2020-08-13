مانشستر سيتي يقترب من ضم كوليبالي





اقترب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقالت تقارير انجليزية أن ‏نادي نابولي على وشك الاتفاق مع مدافع ليل جابرييل لضمه هذا الصيف مما سيخلي الطريق امام مان سيتي لاتخاذ خطوة نحو كوليبالي لكن النادي الإيطالي يريد 62 مليون جنيه إسترليني بينما السيتي قيّم اللاعب بـ55 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت التقارير أن ‏رغبة نادي نابولي في بيع كوليبالي ستتزايد والسيتي اقترب كثيراً ، حيث سيحتاج الفريق الإيطالي الى أموال اللاعب السنغالي للانتهاء من صفقة مدافع نادي ليل الفرنسي جابرييل.



