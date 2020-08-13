مانشستر سيتي يقترب من ضم كوليبالي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
 

اقترب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير انجليزية أن ‏نادي نابولي على وشك الاتفاق مع مدافع ليل جابرييل لضمه هذا الصيف مما سيخلي الطريق امام مان سيتي لاتخاذ خطوة نحو كوليبالي لكن النادي الإيطالي يريد 62 مليون جنيه إسترليني بينما السيتي قيّم اللاعب بـ55 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير أن ‏رغبة نادي نابولي في بيع كوليبالي ستتزايد والسيتي اقترب كثيراً ، حيث سيحتاج الفريق الإيطالي الى أموال اللاعب السنغالي للانتهاء من صفقة مدافع نادي ليل الفرنسي جابرييل.

يذكر أن كوليبالي يرغب فى الرحيل عن صفوف نادي نابولي هذا الصيف وسط اهتمام العديد من الأندية الكبري بضمه أبرزها مانشستر سيتي و ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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