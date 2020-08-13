هيفاء وهبي تطلق حملة لإعادة إعمار بيروت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

دشنت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تبرعات لإعادة إعمار بيروت وذلك بعد الانفجار الكارثي الذي حدث في مرفأ بيروت وراح ضحيته آلاف الضحايا.

وشاركت هيفاء مقطع فيديو تطهر في خلفيته صور لأماكن مهدمة من أحياء العاصمة اللبنانية وفي ختامه ظهر العلم اللبناني.

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "بيروت تحتاجكم، أرجوكم تبرعوا لإعادة إعمار مدينتي الحبيبة من خلال صفحة The Beirut Explosion وسيتم قبول تبرعاتكم إلى حدود المليون دولار ورابط الصفحة موجود في "الستوري" وBeirut Donation هايلايت".

يذكر أن هيفاء وهبي،  أعربت عن حزنها الشديد بعد حدوث هذا الانفجار والذي أدى إلى تدمير منزلها بالكامل.

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