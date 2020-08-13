ليليان نمري تعبر عن وجعها وحزنها بعد انفجار بيروت والأحداث التي تلت الكارثة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الممثلة اللبنانية ليليان نمري، عن حزنها الشديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشرت صورة مؤثّرة كانت قد إلتقطت يوم انفجار بيروت وهي عبارة عن ساعة وسط الدمار توقفت عن العمل لحظة وقوع الإنفجار، عبّرت من خلالها عن وجعها وتأثّرها.

وكتبت ليليان نمري: “مرتين بالسنة بتتغَيّر الساعة مرة بيقدموها، ومرة بيأخروها بـ ٤ ٱب وَقَفوا الساعة ورجعونا ٤٥ سنة لوَرا، رَجعونا لسنين هَزتنا، بَكتنا، قتلتلنا احلامنا، عشنا الحلوة مَرة والمُرة الف مَرة، ٤٥ سنة حروب، قصف، تفجير، معارك، جثث، ضحايا، جوع، سرقة اموال الناس، واكتر بلد ما شاف كهربا بالعالم، وكلو تحملناه وما حَمَّلناه لحدا، كنا نقول قدرنا ونصيبنا وكتر خير الله عا كل شي”.

وأضافت ليليان نمري: “بس المبكي بعد كل اللي صار بدل ما نكون ايد وحدة ونلتَف عا مصيبتنا ونداوي جروحنا، بعدنا مقسومين عا حالنا وعا بلدنا، ما رح نتغَير، ان اتحد العالم معنا او علينا، الحقد الموروث نقمة، بعد هالساعة المشؤومة، قديش لازم نفكر بمنطق وضمير، قديش لازم نلعَن الساعة اللي زرعوا فينا الكراهية والتفرقة لوصولهم لأهدافهم ومراكزهم”.

وختمت نمري رسالتها المؤثّرة بالتأكيد أنه بعد ما حصل يجب المواظبة على الصلاة، وأردفت: “كلنا لازم نصَّللي منيح لإنو طلعنا عايشين بالوهم وقلة الأمان والأمن وما حدا سئلان عنا وعن ولادنا، ايه لازم نصَّللي كتير منيح لإنو ما حدا بيعرف اي ساعة بتِجي ساعتو، ولساعة اللي بينتُصر فيه الحق والعدل، تضَّلوا بخير”.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إسرائيل تفرض إجراءات جديدة على قطاع غزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 7 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد يعود لاستهداف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 ص

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:25 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان