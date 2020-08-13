موقف مصري حاسم من الانتهاكات التركية على أراضي العراق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:44 ص
سامح شكري
سامح شكري
الفجر
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أكدت فيه دعم القاهرة الكامل للعراق، ضد الانتهاكات التركية على أراضيه.

وتلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علمًا بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلًا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.

هذا، وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.

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مصر سامح شكري تركيا العراق الانتهاكات التركية

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