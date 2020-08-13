شريف منير عن سناء شافع: "كان له الفضل إني اتخرج من معهد الفنون المسرحية"





حرص الفنان شريف منير، على نعى الفنان الراحل سناء شافع، وذلك من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وكتب شريف منير على الصورة قائلاً: "بكل أسى أنعى أستاذى وصديقى الحبيب دكتور سناء شافع ..وقف بجانبي أثناء دراستى في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان سبب أساسى من تخرجي من المعهد.. وكان ليا عظيم الشرف لما اشتغلت معاه في مسلسل (الصفعة).. رحم الله أستاذى.. إنا لله وإن إليه راجعون".يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا في الساعات الماضية عقب معاناته مع المرض وتدهور حالته الصحية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.