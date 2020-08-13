أول تعليق من المطرب محمد رشاد على طلاقه من مي حلمى

علق الفنان محمد رشاد، على طلاقه من المذيعة مي حلمي عبر حسابه بموقع الصر "إنستجرام".

وكتب قائلًا: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد"، في إشارة منه إلى أن كل شيء قسمة ونصيب.

يذكر أن المطرب محمد رشاد انفصل مى حلمى مؤخراً فى سري تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى.





كما قام الثنائي بفسخ زواجهما ليلة الزفاف قبل أن يعودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.





وكان خبر انفصال الثنائي انتشر منذ ساعات قليلة عبر المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا.

وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.











