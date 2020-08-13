قصف إسرائيلي عنيف لعدة مواقع في قطاع غزة

كشفت قناة "فلسطين اليوم"، أن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بصاروخين، أراضي زراعية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.





ولفتت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة فلسطينية وسط قطاع غزة، ونقطة أخرى شرق المحافظة الوسطى، أطلقت عليها نيران الأسلحة الرشاشة.





يأتي ذلك، عقب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد بقوة على "البالونات الحارقة" التي يطلقها نشطاء فلسطينيون.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.





وكشف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن الأهداف التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل.





وقال "أدرعي"، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم"، لافتا إلى أن "طائرات ومروحيات حربية ودبابات شنت غارات على عدة أهداف" تابعة لحركة حماس في غزة.



