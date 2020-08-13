القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على سفنية في المياه الدولية (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية.





وحسب "روسيا اليوم"، فإن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، وصعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا".



