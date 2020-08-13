القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على سفنية في المياه الدولية (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:20 ص
البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
الفجر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، وصعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا".

يذكر أن إيران سبق، واستولت عام 2019، على عدة ناقلات نفط في منطقة الخليج، وتتهمها الولايات المتحدة ودول أخرى بالاعتداء على ناقلات نفط في الخليج بهدف تعطيل حركة الملاحة، كما تتهم السعودية طهران بالتورط في الهجمات على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو.

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