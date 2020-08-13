عزمي مجاهد: فاروق جعفر "أهلاوي"
الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:18 ص
محمد جمال
أكد عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر، أسطورة القلعة البيضاء "أهلاوي" ويعشق القلعة الحمراء.
وقال مجاهد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر كان يعشق النادي الأهلي ويحب أن يشاهد مبارياته وهو يلعب فى نادي الزمالك، وثابت البطل بدأ مشواره الكروي فى نادي الزمالك".
وعن أزمة لقب القرن: "لم نفرط فى لقب القرن الخاص بنادي الزمالك وهو لقب شرقي فقط لا غير ومرتضي منصور كان وقتها فى المجلس خلال أزمة نادي القرن".
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