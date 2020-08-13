محمد سامي يثير حيرة الجمهور في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص المخرج محمد سامى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد سامى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها ممسكًا بشيء يبدو إنه "تمساح"، 

وحازت الصورة على الكثير من التعليقات تتوقع الشيء الذى يمسكه في يده.

يذكر أن آخر أعمال محمد سامى إخراجه وتأليفه لمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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