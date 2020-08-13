بمقطع فيديو.. محمد رجب يستعيد ذكرياته مع فيلم "المش مهندس حسن"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان محمد رجب على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد رجب عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من فيلم "المش مهندس حسن".

وحاز الفيديو على كثير من التعليقات والإعجاب من قبل جمهوره ومحبيه.

كانت أخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير"، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز.

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