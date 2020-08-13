تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزيج الألماني اليوم الخميس 13 أغسطس، وذلك في اللقاء الذي سيقام في لشبونة ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





واستقر بشكل كبير دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على التشكيلة التي ستخوض تلك المباراة أمام لايبزيج، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: أوبلاك.





خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - لودي.





خط الوسط: ساؤول - كوكي - يانيك كاراسكو - هيريرا - ماركوس يورينتي.





خط الهجوم: دييجو كوستا.





وكان قد فجر فريق لايبزيج مفاجأة من العيار الثقيل بعد الاطاحة بفريق توتنهام هوتسبير وصيف النسخة الماضية من دور الربع نهائي والفوز عليه ذهابا وإيابا.



