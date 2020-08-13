برفقة أحمد جمال.. رامي جمال في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان رامي جمال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، جمعته مع النجم أحمد جمال في بيته.

وعلق على الصورة قائلًأ: "أحمد جمال، محمد شعبان نوروتوني".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال ألبوم "ليالينا" ويضم 17 أغنية منها "بحاول أنساكي، ومفيش منها، هخونك، والنظرة الأولي" وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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