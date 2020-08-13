بهذه الطريقة.. رانيا منصور تروج لشخصيتها في "أسود فاتح"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة رانيا منصور، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، فيما علقت قائلة: "آية.. انتظروني في أسود فاتح"، في إشارة منها إلى اسم شخصيتها في المسلسل.

وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.

يذكر أن أخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.


أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي ويوجه طلب للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من ساعتين

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد يعود لاستهداف نجم برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:25 م

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

01:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان