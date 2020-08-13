رضا عبدالعال: "الفلوس" وراء رحيل رمضان صبحي وفتحي والسعيد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال



أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأموال السبب الرئيسي فى رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد عن القلعة الحمراء.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على مسؤولو الأهلي بدل التعاقد مع طاهر والتجديد لمروان محسن هو التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لأنه لاعب مؤثر للغاية على المستوي الفني".
 
وأضاف: "كهربا بعيدا عن مستواه وفايلر غير مقتنع به على الإطلاق، وحسين الشحات لم يعود منذ هدفه فى مرمي الزمالك بمباراة السوبر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز رضا عبدالعال الأهلي

أخبار تهمك

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد يعود لاستهداف نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي ويوجه طلب للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

منذ أقل من ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 21 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي

رضا عبد العال يكشف عن خليفة رمضان صبحي المثالي في الأهلي

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

ليس طاهر.. نجم الأهلي السابق يكشف عن البديل الأنسب لرمضان صبحي

رضا عبدالعال: صالح جمعة وقع للزمالك

رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:25 م

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

01:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان