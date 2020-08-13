رضا عبدالعال: "الفلوس" وراء رحيل رمضان صبحي وفتحي والسعيد













أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأموال السبب الرئيسي فى رحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد عن القلعة الحمراء.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كان يجب على مسؤولو الأهلي بدل التعاقد مع طاهر والتجديد لمروان محسن هو التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لأنه لاعب مؤثر للغاية على المستوي الفني".