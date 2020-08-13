عاجل.. إسرائيل تفرض إجراءات جديدة على قطاع غزة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:47 ص
الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
الفجر
أفادت قناة الغد الفضائية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي، شن غارات جديدة على بعض المواقع في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قرر وقف إدخال المحروقات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات على أحد المواقع في قطاع غزة.

وكشف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن الأهداف التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل.

وقال "أدرعي"، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم"، لافتا إلى أن "طائرات ومروحيات حربية ودبابات شنت غارات على عدة أهداف" تابعة لحركة حماس في غزة.

وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف استهدف مجمعا عسكريا وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس.

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